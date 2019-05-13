رسميًا.. كاف يخطر الزمالك بتوقيت مباراته أمام نهضة بركان في إياب الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك بتوقيت مباراته مع نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي على ملعب برج العرب يوم الأحد 26 مايو الجاري في إياب نهائي الكونفدرالية، على أن تقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا يوم الأحد المقبل على نهضة بركان في ذهاب النهائي، على أن تقام المباراة في تمام الثانية عشر صباحا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المغرب.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، بينما تأهل نهضة بركان على حساب الصفاقسي التونسي بعد الفوز عليه 3-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.