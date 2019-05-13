ليكيب: هازارد إلى ريال مدريد بعد نهائي الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية توصل نادي ريال مدريد الإسباني لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي للحصول على خدمات البلجيكي إدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الإثنين إن ريال مدريد سيعلن رسميًا تعاقده مع هازارد بعد نهائي مسابقة الدوري الأوروبي الذي سيجمع بين تشيلسي وآرسنال.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة ستكلف خزائن النادي الملكي 100 مليون يورو، حيث ينتهي عقد صاحب الـ28 عامًا مع تشيلسي في نهاية موسم 2019-2020.

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وشارك هازارد من على مقاعد البدلاء خلال مباراة ليستر سيتي أمس الأحد، فيما يبدو وأنها المباراة الأخيرة له بقميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح اللاعب بعد المباراة: "لقد اتخذت قراري لكن الأمر لا يقتصر عليّ وحدي، قمت بإبلاغ النادي بقراري قبل أسابيع، سنخوض مباراة نهائية وبعدها سنرى ما سيحدث".

وفاز هازارد بجائزة أفضل صانع لعب في بريميرليج موسم 2018-2019 بعد صناعة 15 هدفًا.

يُذكر أن نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي وآرسنال سيقام يوم 29 مايو الجاري على ملعب باكو الأولمبي في إذربيجان.