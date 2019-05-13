بتأثير كلوب وأرقام صلاح.. كيف التهم ليفربول الجوائز الفردية في إنجلترا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

للموسم الثاني على التوالي، سيطر فريق ليفربول الإنجليزي بشكل ملفت على الجوائز الفردية في إنجلترا، رغم فشله في الوصول لمنصات التتويج بالبطولات المحلية.

وانتهت منافسات بريميرليج بشكل محبط لعشاق ليفربول، بعدما خسر الفريق سباقًا تاريخيًا خلف مانشستر سيتي، وأنهى الموسم في المركز الثاني برصيد 97 نقطة.

إلا أن نهاية الموسم حملت أكثر من مشهد مميز لنجوم ليفربول، بعدما نالوا الجوائز الفردية كأفضل العناصر في بريميرليج، لتتواصل السيطرة للموسم الثواني على التوالي، بعد اكتساح المصري محمد صلاح نجم الفريق الجوائز الفردية في الموسم الماضي.

وسيطر صلاح في موسم 2017/2018 على جوائز الأفضل في إنجلترا من رابطتي اللاعبين المحترفين والكتاب الإنجليز بالإضافة إلى الجائزة الرسمية لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يتوج بالحذاء الذهبي لهداف بريميرليج، برصيد قياسي لنسخة مكونة من 20 فريقًا، بلغ 32 هدفًا.

وللموسم الثاني تواصل إبداع لاعبي ليفربول وسيطرتهم على الجوائز الفردية في إنجلترا، بعدما تسلم المدافع الهولندي فيرجل فان دايك الراية من صلاح، وتوج بجائزة لاعب العام في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين، قبل أن يتوج بالجائزة الرسمية لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي.

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وبدوره حافظ صلاح على الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي توج به في الموسم الحالي مناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني، ولحق بهما الجابوني بيير إيميرك أوباميانج مهاجم آرسنال، برصيد 22 هدفًا لكل منهم.

تألق رجال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لم يتوقف على أفضلية فان دايك وتتويج صلاح وماني بالحذاء الذهبي، حيث نال حارس المرمى أليسون بيكر جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 21 مباراة خلال الموسم الحالي.

كما ظهر ليفربول بقوة في تشكيل نجوم الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ضم أربعة لاعبين من الفريق الأحمر هم ثلاثي خط الدفاع فيرجل فان دايك، أندرو روبيرسون ، ترينت أليكساندر أرنولد وساديو ماني.

وأثبت الألماني يورجن كلوب نجاحه في تكوين الجيل الحالي لفريق ليفربول، والذي تطور تحت قيادته بشكل مذهل، ليسيطر لاعبوه على الجوائز الفردية، رغم تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين.

وتعاقد كلوب مع ماني من صفوف ساوثامبتون قبل ثلاثة مواسم، وتبعه بالتعاقد مع صلاح من صفوف روما الإيطالي قبل موسمين، وتعاقد في الوقت ذاته مع روبيرسون من صفوف هال سيتي، وفي منتصف الموسم الماضي فاز بخدمات فان دايك من صفوف ساوثامبتون، قبل التعاقد في الصيف الأخير مع أليسون من صفوف روما.

وبجانب الجوائز الرسمية، حقق الظهير الأيمن الصاعد الذي اكتشفه كلوب ومنحه الثقة ليصبح أحد أهم لاعبي الفريق الأول رقمًا قياسيًا تاريخيًا، بعدما أصبح أكثر مدافع يصنع أهدافًا في نسخة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما صنع 12 هدفًا خلال الموسم الحالي.