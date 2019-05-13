كاف لمصراوي: لم نتراجع عن إيقاف رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأنه لا يمكن التراجع من جانبهم بخصوص قرار إيقاف رئيس الزمالك لمدة عام، موضحًا أن الأمر حاليًا يُنظر من جانب المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وكتب أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن "كاف" قبل التماس رئيس الزمالك بشأن رفع الإيقاف عنه، وبالتالي سيحق له حضور نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

وقال هاك في تصريحاته لـ"الخليج 365" بخصوص ما أثير عن رفع الإيقاف الموقع على رئيس الزمالك: "هذا الأمر غير متعلق بنا في الوقت الحالي."

وتابع: "قرار الإيقاف ضد رئيس الزمالك صدر من جانبنا لكنه في الوقت الحالي يُنظر من جانب المحكمة الرياضية الدولية، ولا يمكنني أن أعلق على هذا الأمر حاليًا."

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وأصدر الاتحاد الإفريقي قرارًا بإيقاف رئيس الزمالك في سبتمبر الماضي بسبب تجاوزه في حق مسئوليه وهو ما استدعى منعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.

وردًا على سؤال بشأن الشكوى التي سبق أن قدمها الأهلي بشأن حضور رئيس الزمالك اجتماعًا في اتحاد الكرة رغم إيقافه: "هذه الشكوى لم تصل إلينا من الشئون القانونية، ربما تكون قد رُفضت لكن لم تنضم لجدول أعمالنا."

ويلعب الزمالك لقاء العودة بنهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم 26 مايو الجاري على استاد الجيش ببرج العرب.

وتأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية بعد التفوق على النجم الساحلي بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواجه نهظة البركان المغربي.