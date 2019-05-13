شوبير يدعم حارس الزمالك بـ"هاشتاج".. والطيب يرد: "مفيش حاجة لوجه الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

طالب أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة وحارس مرمى الأهلي الأسبق، جماهير الزمالك بدعم الحارس الشاب عمر صلاح قبل خوض ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان في المغرب.

وأصبح الزمالك في موقف صعب حيث سيضطر للاعتماد على عمر صلاح كحارس مرمى وحيد أمام مضيفه نهضة بركان يوم الأحد المقبل، في ظل إيقاف الحارس الأساسي وإصابة بديله عماد السيد.

وكتب شوبير، في رسالة لجماهير الزمالك عبر حسابه على تويتر: "بعد غياب عماد السيد عن مباراة نهضة بركان رسميًا، لا بد أن يدعم جمهور الزمالك عمر صلاح وعمل هاشتاج #ادعم_عمر_صلاح".

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وكان الزمالك فاز على الداخلية بنتيجة (2-1) أمس الأحد في الدوري، في المباراة التي لم يتمكن الحارس عماد السيد من استكمالها حيث تم استبداله متأثرا بالإصابة بكسر في يده بعد تصديه لضربة جزاء.

من جانبه، رد المعلق الزملكاوي أحمد الطيب على شوبير قائلا: "مش حب فى الزمالك، كل ده ترتيب لدعم مصطفى شوبير في أقرب فرصة و تشجيع الحرّاس الصغار، مفيش حاجة بتعملها لوجه الله".

وأضاف عبر تويتر: "أون سبورت تحولت لقناة دورى الشباب وحراس المرمى والبرامج معظمها عن حراسة المرمى، فين محمد الغندور اللي تم إبعاده عن الأهلي وهو حارس منتخب مصر للشباب".