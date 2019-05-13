رسميا.. الزمالك يعلن مدة غياب حارسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365
أجرى عماد السيد حارس مرمى نادي الزمالك علمية جراحية اليوم الاثنين، بعد الإصابة التي تعرض لها في اليد خلال مباراة الداخلية الأخيرة في الدوري.
وحقق الزمالك نتيجة الفوز على الداخلية بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقان مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 31 من الدوري الممتاز.
وتعرض عماد السيد للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة الزمالك مع الداخلية، بعد ثوانِ قليلة من تصديه لركلة جزاء.
وكان الزمالك أعلن عن أن نتيجة الأشعة التي أجراها عماد السيد اثبت تعرضه لكسر وخلع مفصلي بقاعدة المشطية الاولي لليد، و تحتاج إلى جراحة ورد الخلع وتثبيت للكسر بمسامير.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن عماد السيد أجرى العملية الجراحية بنجاح، ومن المنتظر أن يغيب الحارس عن الفريق لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.
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