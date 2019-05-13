تقرير.. تحديد ملامح تشامبيونز ليج.. 15 فريقًا في المجموعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

بانتهاء منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس الأحد، حُسم رسميًا موقف 15 مقعدًا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بموسم 2019/2020 المقبل.

وينتظر 11 مقعدًا إضافيًا الحسم مع نهاية 10 دوريات أوروبية بالموسم الحالي، فيما تُحسم ستة مقاعد عبر تصفيات البطولة التي تنطلق مطلع الموسم المقبل.

ويتأهل بطلا دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى أصحاب المراكز الأربعة الأولى في دوريات المستوى الأول "الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي والألماني" بشكل مباشر لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بينما يتأهل فريقان من الدوريين صاحبي المركزين الخامس والسادس "الفرنسي والروسي" في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما يتأهل بطل الدوريات الأربعة أصحاب المراكز من السابع إلى العاشر في تصنيف UEFA "البرتغال، أوكرانيا، بلجيكا وتركيا" بشكل مباشر لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ليكملون 26 فريقًا يتأهلون بشكل مباشر.

ويلعب ليفربول وتوتنهام الإنجليزيان في نهائي دوري أبطال أوروبا بالأول من يونيو المقبل، وهو ما يعني أن مقعد حامل اللقب أصبح خاليًا، حيث تأهل الفريقان بالفعل لدور المجموعات في النسخة المقبلة عبر مركزيهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتم تصعيد بطل الدوري صاحب المركز الحادي عشر في تصنيف UEFA "النمساوي" بشكل مباشر.

وينتظر موقف حامل لقب الدوري الأوروبي الحسم يوم التاسع والعشرين من مايو الجاري، عندما يلتقي فريقا تشيلسي وآرسنال الإنجليزيان في نهائي البطولة، وضمن تشيلسي المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا، بينما ينتظر موقف آرسنال الحسم، حيث سيصبح خامس فريق إنجليزي يشارك في دوري الأبطال بالموسم المقبل في حالة تتويجه باللقب، بعدما فشل في التأهل عبر ترتيبه في بريميرليج، باحتلاله المركز الخامس.

وفيما يلي الفرق التي تأكدت مشاركتها في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019/2020:

إسبانيا: برشلونة - أتلتيكو مدريد - ريال مدريد

إنجلترا: مانشستر سيتي - ليفربول - تشيلسي - توتنهام هوتسبر

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إيطاليا: يوفنتوس - نابولي

ألمانيا: بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند - لايبزج

فرنسا: باريس سان جيرمان

روسيا: زينيت سان بطرسبرج

النمسا: سالزبورج

ويتنافس الثلاثي فالنسيا، خيتافي وإشبيلية على المقعد الرابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني، بينما يشهد المقعدان الثالث والرابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منافسة شرسة للغاية، حيث يشتبك أتالانتا، إنترناسيونالي، إيه سي ميلان، روما، تورينو ولاتسيو.

ويشهد المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الألماني منافسة شرسة للغاية أيضًا، حيث يتنافس عليه كل من بوروسيا مونشنجلادباخ، باير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت، بينما اقترب ليل بشدة من حسم المقعد الثاني في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وفي روسيا يتنافس فريقا لوكوموتيف موسكو وكراسنودار على المركز الثاني المؤهل مباشرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ويتنافس بنفيكا وبورتو على لقب الدوري البرتغالي المؤهل بدوره مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بينما حسم شاختار دونيتسك "إكلينيكيًا" لقب الدوري الأوكراني.

ويتنافس خينك مع كلوب بروج على لقب الدوري البلجيكي الذي يضمن مقعدًا مباشرًا في دوري أبطال أوروبا، كما يسيطر الحالي ذاته على الدوري التركي الذي يتنافس فيه جلطة سراي وإسطنبول باشاكشهير على اللقب.