مدرب حراس الزمالك السابق يعدد مزايا عمر صلاح قبل "التحدي الأصعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الاتحاد السكندري حاليا والزمالك سابقًا، أنه يثق في إمكانيات عمر صلاح الحارس الصاعد بالفريق الأبيض وقدرته على حراسة المرمى في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأصبح الزمالك في موقف صعب حيث سيضطر للاعتماد على عمر صلاح كحارس مرمى وحيد أمام مضيفه نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل، في ظل إيقاف الحارس الأساسي وإصابة بديله عماد السيد.

وقال أيمن طاهر لـ"الخليج 365" إنه سبق ودفع بعمر صلاح في مباريات مهمة، ولعب مع الزمالك أمام طلائع الجيش في الكأس، وشارك بعدها أمام الأهلي والإسماعيلي، وقدم مستويات جيدة رغم نقص الخبرات لديه.

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وأضاف: "عمر صلاح لديه اتزان نفسي ولا يخاف من المباريات الكبيرة، ولديه برود يساعده على خوض المباريات بصورة جيدة، مثل هذه المباريات تصنع النجوم وقد تشهد بداية جديدة لهذا الحارس الشاب".

وعن عدم وجود حارس بديل، أكد طاهر: "الزمالك في موقف صعب وعليه أن يواجهه، سبق وتعرضنا لنفس الموقف مع الزمالك حيث اعتمدنا على حارس واحد وقمنا بتدريب أحمد جعفر وأحمد حسن على حراسة المرمى".

وأتم طاهر قائلا: "من الممكن أن يتواجد عماد السيد كبديل في المباراة المقبلة، حيث تواصلت مع طبيب الزمالك للاطمئنان على الحارس واستفسرت عن إمكانية تواجده كبديل مع وضع جبيرة وتربيط يده جيدًا".