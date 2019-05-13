يواصل نادي ريال مدريد تحركاته من أجل تعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وتشير التقارير أن ريال مدريد سوف يدفع 100 مليون يورو لضم ايدين هازارد من صفوف تشيلسي. وإلى بوغبا لاعب مانشستر يونايتد ذكرت اذاعة كادينا كوبيه أن إدارة ريال مدريد تدرس التراجع عن فكرة ضم اللاعب رغم إصرار زيدان على ضمه. وينتظر أن تكلف صفقة بوغبا ريال مدريد قرابة 180 مليون يورو وهو ما دفع فلورنتينو بيريز للتفكير في ضم الدنماركي كريستيان ايركسين من صفوف توتنهام بدلا من اللاعب الفرنسي. ويأمل ريال مدريد في ضم ايركسين مقابل 80 مليون يورو فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سبب يدفع ريال مدريد للتراجع عن ضم بوغبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.