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عاجل..ليكيب تعلن تفاصيل انتقال هازارد إلى ريال مدريد

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Alaa Ali 0 تبليغ

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أعلنت صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة عن توصل لاتفاق مع من أجل ضم البلجيكي الدولي ايدين هازارد 28 عاما.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد سوف يدفع 100 مليون يورو من أجل ضم اللاعب الذي رفض فكرة تمديد تعاقده مع البلوز.

وينتظر أن يعلن ريال مدريد عن انتقال هازارد لصفوفه يوم 29 مايو المقبل عقب نهائي الدوري الأوروبي.

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