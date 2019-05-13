الصحف الإسبانية تعلن رحيل لاعب ريال مدريد

أجمعت الصحف المقربة من ريال مدريد ماركا واس بجانب برنامج تشيرنغيتو أن الموسم الحالي هو الأخير للاعب الكوستاريكي كايلور نافاس.
وذكرت ماركا ان زين الدين زيدان اجتمع مع نافاس ليبلغه أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا سوف يكون حارسه المفضل في الموسم المقبل.
المدرب الفرنسي أخبر نافاس بأنه عليه البحث عن فكرة الانتقال من صفوف النادي الأبيض الإسباني وأن لقاء الأحد المقبل سوف يكون الأخير له مع ريال مدريد ليودع جماهير سانتياغو بيرنابيو.
وينتظر أن يستعيد ريال مدريد الحارس الشاب آندري لونين العائد من اعارة في صفوف ليجانيس.
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