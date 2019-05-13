عقوبة مغلظة ضد لاعب تشيلسي بسبب الكحوليات

تلقى لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي داني درينكووتر، عقوبة الحرمان من قيادة سيارته لمدة عشرين شهراً بعد اعترافه بالقيادة تحت تأثير الكحوليات. كما سيضطر اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً لقضاء 70 ساعة في العمل المجتمعي نتيجة هذه العقوبة. وتسبب درينكووتر في تحطيم سيارته الفارهة التي تبلغ قيمتها 125 ألف استرليني عقب اصطدامه بأحد الحواجز في الثامن من أبريل (نيسان) الماضي. واعترف اللاعب بالقيادة تحت تأثير الكحوليات لدى مثوله أمام المحكمة اليوم الإثنين في جلسة استماع.

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