هاني أبوريدة في السعودية لآداء العمرة

غادر القاهرة صباح اليوم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم متوجها إلى الأراضي الحجازية بالمملكة العربية الأراضي الحجازية بالمملكة العربية السعودية لآداء مناسك العمرة. ومن المقرر ان يعود ابو ريدة خلال ايام، من اجل متابعة اخر تطورات الاستعداد لبطولة امم افريقيا ناصة وانه رئيس اللجنة المنظمة.

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