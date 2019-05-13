منتخب الطائرة يسافر إلى كينيا 4 يونيو استعدادًا لتصفيات الألعاب الأفريقية

استقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة أحمد عبدالدايم، على سفر بعثة منتخب مصر الأول (رجال) إلى كينيا يوم 4 يونيو المقبل للمشاركة في تصفيات المنطقة المؤهلة إلى دورة الألعاب

الأفريقية التي ستقام في المغرب مطلع العام المقبل.

وكان منتخبنا قد دخل معسكر مغلقا بالمركز الأولمبي، بداية من شهر مايو الجاري ويستمر حتى

موعد سفر البعثة، تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة الهولندي جيدو فيرمولين.

وكشف أحمد عبد الدايم أن معسكر المنتخب يسير على الشكل الأمثل وهناك حالة من التفاهم والتفائل الكبيرين داخل المعسكر وهو ما يبشر بتحقيق النتائج المرجوه خلال الفترة المقبلة.