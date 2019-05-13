ريال مدريد ينهي الاتفاق مع تشيلسي بشأن إيدين هازارد

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني، نجح في ضم البلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب نادي تشيلسي، ليكون ضمن صفوف الفريق الملكي بالموسم المقبل.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي ريال مدريد نجح في ضم هازارد بالفعل، وان الإعلان الرسمي عن الصفقة، سيكون عقب مباراة نهائي الدوري

الأوروبي بين تشيلسي وآرسنال والمقررة يوم 29 مايو الجاري، التي ربما تكون أخر مباريات البلجيكي مع الفريق اللندني.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد اتفق مع تشيلسي على تفاصيل إنتقال اللاعب، بمقابل مادي حوالي 100 مليون يورو، وهو ما

يعد مبلغ جيد للبلوز، خاصة وان اللاعب يتبقى له موسم واحد في عقده مع الفريق الإنجليزي.

يذكر أن ريال مدريد حاول في أكثر من مناسبة ضم البلجيكي إيدين هازارد، خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف الملكي، إلا أن تشيلسي كان متمسك باللاعب.

ومع رفض هازارد تمديد تعاقده مع تشيلسي، ورغبته في اللعب لصفوف الفريق الملكي، يبدو ان الفريق اللندني قرر الرضوخ لرغبته.