تعرف على موعد مباراة النصر والباطن والقنوات الناقلة بالدوري السعودي

يستضيف، فريق النصر نظيره الباطن مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة الدوري السعودي. موعد مباراة النصر والباطن تنطلق مباراة النصر والباطن في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، Advertisements وفي تمام الساعة الحادية عشر ونصف مساءً بتوقيت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن تذاع مباراة النصر والباطن بشكل حصري عبر قناة KSA SPORT 2. ويدخل فريق النصر المباراة وهو يحتل المركز الأول برصيد 67 نقطة بينما يحتل الباطن المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة .

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