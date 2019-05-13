شاهد.. فان دايك يوجه رسالة لجماهير ليفربول

وجه الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى جماهير الفريق، عقب ضياع لقب الدوري الإنجليزي من الريدز هذا الموسم.
وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، برغم وصوله إلى النقطة 97 في البطولة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي بطل المسابقة.
ونشر فان دايك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة له من مباراة الفريق الاخيرة في الدوري أمام وولفرهامبتون، معلقًا "نراكم خلال 3 أسابيع جماهير الريدز، في الأول من يونيو بمدريد".
وكان ليفربول تأهل للمباراة النهائية من
ومن المنتظر أن يواجه ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير، في نهائي بطولة دوري أبطال اوروبا الشهر المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.
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