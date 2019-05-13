مدافع ليفربول: يجب أن نشعر بالفخر لما قدمناه

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول، انه يشعر بالفخر لما قدمه الفريق هذا الموسم في الدوري الانجليزي، على الرغم من خسارة اللقب لصالح مانشستر سيتي.
وتمكن مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على برايتون، ليصل إلى النقطة 98، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، ليحقق بطولة البريميرليج للمرة الثانية على التوالي، بعد صراع طويل مع الريدز.
وقال فان دايك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول "أبارك لمانشستر سيتي، لقد استحقوا اللقب بنقطة واحدة فقط، لقد كان سباق رائع على اللقب، وقد استمتعت به".
وتابع "ولكن علينا النظر إلى الجانب الإيجابي، واننا مازلنا في مدريد، ونتمنى أن ننهي الموسم بشكل جيد، وذلك ما سنعمل على محاولة تحقيقه".
وأردف "الإحباط هي الكلمة المناسبة، اعتقد اننا جميعًا سنشعر
وواصل "لا أهتم بأي رأي أخر، ولكننا عملنا بجهد كبير للمنافسة ولنكون أقرب ما يمكن من اللقب، لكن السيتي كان أقرب منا قليلاً، وتلك هي كرة القدم".
واختتم "ذلك لا يعني أن كل شيء انتهى، سنواجه هذا ونتمنى أن نتمكن من التحدي في العام المقبل بشكل أفضل".
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