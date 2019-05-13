يحل،فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره ايبار مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب بلدية ايبوروا ، ضمن منافسات الجولة الـ38 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".
ويتطلع فريق برشلونة للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية بعد إقصاءه من بطولة دوري أبطال أوروبا على يدفريق ليفربول الإنجليزى، بينما يرغب ايبار في إستغلال الوضع على ملعبة وسط جماهيرة لخطف الثلاث نقاط من البارسا حامل لقب الموسم الحالي مبكرًا.
موعد مباراة برشلونة وايبار
تنطلق مباراة برشلونةوايبار في تمام الساعة الرابعة
والساعة الخامسة وربع بتوقيت المملكة العربية السعودية،
وفي تمام الساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وايبار
تذاع مباراة برشلونة وايبار بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة.
ويدخل برشلونة المباراة وهو في صدارة الدور ي الإسباني برصيد 86 نقطة، بينما يحتل ايبار المركز الثاني عشر برصيد 45 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وايبار والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.