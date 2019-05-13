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موعد مباراة برشلونة وايبار والقنوات الناقلة

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يحل،فريق ضيفًا ثقيلًا على نظيره ايبار مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب بلدية ايبوروا ، ضمن منافسات الجولة الـ38 من بطولة "الليجا".

ويتطلع فريق برشلونة للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية بعد إقصاءه من بطولة على يد

فريق الإنجليزى، بينما يرغب ايبار في إستغلال الوضع على ملعبة وسط جماهيرة لخطف الثلاث نقاط من البارسا حامل لقب الموسم الحالي مبكرًا.

موعد مباراة برشلونة وايبار

تنطلق مباراة برشلونةوايبار في تمام الساعة الرابعة

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وربع بتوقيت القاهرة،

والساعة الخامسة وربع بتوقيت المملكة العربية ،

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وفي تمام الساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وايبار

تذاع مباراة برشلونة وايبار بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة.

ويدخل برشلونة المباراة وهو في صدارة الدور ي الإسباني برصيد 86 نقطة، بينما يحتل ايبار المركز الثاني عشر برصيد 45 نقطة.

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