تعرف على موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة بالدوري السعودي

يستضيف، فريق الهلال نظيره الشباب مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة الدوري السعودي.
موعد مباراة الهلال والشباب
تنطلق مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة التاسعةونصف بتوقيت القاهرة،
والساعة العاشرة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية،
وفي تمام الساعة الحادية عشر ونصف مساءً بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب
تذاع مباراة الهلال والشباب بشكل
ويدخل فريق الهلال المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة.
بينما يحتل الشباب المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن التعاون الذي يحتل المركز الرابع.
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