يستضيف، فريق الهلال نظيره الشباب مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة الدوري السعودي. موعد مباراة الهلال والشباب تنطلق مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة، ونصف بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر ونصف مساءً بتوقيت أبوظبي. Advertisements القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب تذاع مباراة الهلال والشباب بشكل حصري عبر قناة KSA SPORT. ويدخل فريق الهلال المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن النصر الذي استعاد الصدارة. بينما يحتل الشباب المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن التعاون الذي يحتل المركز الرابع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.