الإنتاج الحربي يفشل في إيجاد ودية قبل موقعة المصري

اشتكى الجهاز الفني للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار من عدم وجود لقاء ودي كبروفة قبل لقاء المصري يوم 21 مايو الجاري بالجولة 33 للدوري الممتاز. كان الجهاز الإداري للإنتاج الحربي قد أجرى اتصالات مكثفة طوال الأيام الماضية وفشل في إيجاد ودية للوقوف على اللاعبين الأساسيين والبدلاء. وأكد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي أن كل المحاولات باءت بالفشل لإقامة ودية مع أحد أندية الممتاز لتكون جادة وقوية مشيرا إلى أن الجهاز الفني اكتفى بتقسيمة قبل لقاء المصري.

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