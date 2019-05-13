ثنائي الإنتاج الحربي يغيب عن لقاء المصري

تأكد غياب ثنائي الإنتاج الحربي أحمد دويدار وإسلام شحاتة عن لقاء فريقه أمام المصري، 21 مايو الجاري، باستاد الجيش بالسويس في الجولة 33 للدوري الممتاز بسبب الإصابة. الجيش بالسويس في الجولة 33 للدوري الممتاز بسبب الإصابة. كما يغيب حارس المرمى الأساسي للفريق عامر عامر منذ فترة للسبب نفسه، ويواجه الفريق أزمة في حراسة المرمى. يذكر أن الإنتاج الحربي يحتل المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

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