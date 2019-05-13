رياضة | شالكه لـ "بايرن ميونيخ": توقفوا عن ملاحقة نوبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شالكه لـ "بايرن ميونيخ": توقفوا عن ملاحقة نوبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي شالكه من بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، بالتوقف عن مزاعم اهتمامه بحارس مرمى الفريق ألكسندر نوبل، في ظل مساعي شالكه للإبقاء على حارسه الشاب.

وقال عضو مجلس إدارة شالكه يوشين شنايدر، لمجلة كيكر شبورتس اليوم الإثنين: "نرغب في الإبقاء على أليكس لفترة طويلة، تحدثت معه ومع وكيل أعماله حول ذلك، وسنفعل كل ما في وسعنا للإبقاء عليه".

وابتعد نوير عن الملاعب خلال الفترة الأخيرة نظرا لتعرضه للإصابة مرارا، وعاد الآن بعد إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة). ويرتبط كل من نوير واولريش مع بايرن بعقد حتى صيف 2021 في الوقت الذي يرتبط فيه نوبل بعقد مع شالكه حتى 2022.

وعند سؤال أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ عن التكهنات بشأن التعاقد مع نوبل قال هونيس إن هذا الأمر كان متعلقاً "بالمدير الرياضي لان هذا استثمار تحت 25 مليون يورو".

وأكد شنايدر أنه طلب من كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن بالتوقف عن مساعي ضم الحارس الشاب.

وقال شنايدر "نحن نصارع الهبوط وقد طلبت من كارل هاينز رومينيجه بالتأكد من عدم حديث مسئولي بايرن ميونخ باستمرار لوسائل الإعلام عن الحارس".