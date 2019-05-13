رياضة | شالكه لـ "بايرن ميونيخ": توقفوا عن ملاحقة نوبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شالكه لـ "بايرن ميونيخ": توقفوا عن ملاحقة نوبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وابتعد نوير عن الملاعب خلال الفترة الأخيرة نظرا لتعرضه للإصابة مرارا، وعاد الآن بعد إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة). ويرتبط كل من نوير واولريش مع بايرن بعقد حتى صيف 2021 في الوقت الذي يرتبط فيه نوبل بعقد مع شالكه حتى 2022.
وعند سؤال أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ عن التكهنات بشأن التعاقد مع نوبل قال هونيس إن هذا الأمر كان متعلقاً "بالمدير الرياضي لان هذا استثمار تحت 25 مليون يورو".
وأكد شنايدر أنه طلب من كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن بالتوقف عن مساعي ضم الحارس الشاب.
وقال شنايدر "نحن نصارع الهبوط وقد طلبت من كارل هاينز رومينيجه بالتأكد من عدم حديث مسئولي بايرن ميونخ باستمرار لوسائل الإعلام عن الحارس".