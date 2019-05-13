رياضة | مارتن لاسارتي يفاجيء الأهلي بمدافع جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يفاجيء الأهلي بمدافع جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عودة محمود الجزار مدافع الفريق المعار إلى نادي الجونة بنهاية الموسم الكروي الحالي.

وتمسك مارتن لاسارتي عودة محمود الجزار في ظل اقتراب عودة سعد الدين سمير من الإصابة وتألق أيمن أشرف وياسر إبراهيم في مباريات الأهلي إلى جانب رامي ربيعة وهو ما يمكن الاعتماد عليه في المستقبل.

كان الأهلي قد أعار محمود الجزار إلى الجونة وظهر اللاعب بمستوى متميز إلى جانب أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان الثنائي المعار من القلعة الحمراء.