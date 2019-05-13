رياضة | مانويل جوزيه يفجر مفاجأة عن ترشيح مدرب وادي دجلة لقيادة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانويل جوزيه يفجر مفاجأة عن ترشيح مدرب وادي دجلة لقيادة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي ‎مانويل جوزيه، مدرب النادي الأهلي المصري سابقاً، أنه لم يرشح المدرب اليوناني تاكيس جونياس، مدرب وادي دجلة، لقيادة الأحمر في الفترة المقبلة بدلاً من مارتن لاسارتي.

وقال البرتغالي جوزيه، في تصريحاته لبوابة "العين" الإماراتية: "أحترم مدرب وادي دجلة كثيراً، وأقدر ما يقدمه مع مجموعة شابة من اللاعبين، ولكن لم يحدث التحدث مع الأهلي بشأنه، ولم أقم بترشيحه".

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وأوضح جوزيه أنه لا يعلم ما إذا كان مدرب دجلة مناسب لقيادة النادي الأهلي في الموسم المقبل أم لا، وأن المسؤولين بالنادي يعرفون احتياجاتهم جيداً ويدركون جيداً ما يحتاجه الفريق.

وتحدث جوزيه عن رمضان صبحي قائلاً: "أمر رمضان معقد للغاية، ما بين البقاء مع الأهلي أو اللعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، لكن من وجهة نظري أرى اللعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي أفضل من البقاء في الدوري المصري الذي أصبح ضعيفاً جداً".