رياضة | التعاون ينجح في تجديد عقد راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون ينجح في تجديد عقد راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت إدارة نادي التعاون السعودي في تجديد تعاقد لاعب الوسط هيلدون راموس لموسمين إضافيين.

وأعلنت إدارة النادي السعودي بقاء صانع ألعاب الفريق حتى نهاية موسم 2022 بعد الإتفاق على كافة بنود العقد.

وقطع التعاون الطريق على فريق أهلي جدة والذي كان يرغب في الحصول على خدمات اللاعب صاحب ال30 عاما، حيث كانت هناك مفاوضات بين إدارة أهلي جدة واللاعب خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

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وكان راموس قد انتقل لصفوف التعاون في الإنتقالات الصيفية الماضية من نادي سبورتنج لشبونة بقيمة 250 ألف يورو وبدعم من ترك آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة حينئذ.

ويلعب هيلدون في مركز صانع الألعاب هذا الموسم، حيث شارك في 2‪6‪ لقاء مع التعاون أحرز خلالهم 1‪0‪ أهداف، وقدم 6‪ تمريرات حاسمة.

ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 53 نقطة، وتمكن من تحقيق لقب كأس خادم الحرمين بعد الانتصار على الاتحاد في نهائي البطولة.