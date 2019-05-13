رياضة | على غرار الدوري الإنجليزي.. كأس أصلي للنصر واحتياطي للهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على غرار الدوري الإنجليزي.. كأس أصلي للنصر واحتياطي للهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسلي آل معمر رئيس رابطة المحترفين بالدوري السعودي تواجد النسخة الأصلية من كأس بطولة الدوري السعودي في ملعب مباراة النصر والباطن والتي تقام على استاد الملك فهد الدولي.

وتابع آل معمر بأن هناك نسخة احتياطية من كأس المسابقة ستتواجد في ملعب جامعة الملك سعود والذي يستضيف مباراة الهلال والشباب.

Advertisements

وقال معمر: "هذا إجراء طبيعي بسبب أن النصر هو الأقرب للفوز باللقب لحاجته الفوز بأي نتيجة دون النظر لمباراة الهلال والشباب.. إذا فاز النصر باللقب فسيتم الاحتفال والتتويج في الدرة، وإذا حدث العكس وحقق الهلال لقب البطولة فسيكون هناك وفد من الاتحاد السعودي ورابطة المحترفين يتوجان الزعيم، وستكون هناك ترتيبات أخرى لتسليمه الكأس الأصلية".

وأضاف معمر: "إقامة المباراتين في وقت واحد يحتم علينا التركيز على الفريق الأقرب للتتويج باللقب".

ويحتل النصر صدارة لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 6‪7‪ نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.