رياضة | ريال مدريد يقرر الإطاحة بحارس الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقرر الإطاحة بحارس الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن مصير الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد في الموسم المقبل.

وقال برنامج الشيرينتجو الشهير في إسبانيا، إن إدارة ريال مدريد أبلغت كيلور نافاس بعدم استمراره في الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.

وينوي ريال مدريد الاعتماد على البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة عرين الفريق الملكي والأوكراني اندريه لونين المعار حاليا حتى نهاية الموسم إلى ليجانيس كبديل له بالموسم المقبل بسبب رفض كيلور نافاس أن يكون الحارس الثاني خلف البلجيكي.

ويملك كيلور نافاس عروض من مانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان للرحيل عن ريال مدريد في الصيف.