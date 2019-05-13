رياضة | شتائم وألفاظ خارجة من "التوأم حسن" لقوات الداخلية عقب مباراة الأهلي وسموحة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شتائم وألفاظ خارجة من "التوأم حسن" لقوات الداخلية عقب مباراة الأهلي وسموحة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في واقعة غير أخلاقية هاجم حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة السكندري قوات الأمن المكلفة بتأمين مباراة سموحة والأهلي التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد.

وحاول حسام حسن وشقيقه إبراهيم، وبعض أفراد الجهاز الفني لفريق سموحة بالاعتداء على أمين عمر حكم مباراة الفريق السكندري مع الأهلي عقب إنتهاء اللقاء، وعندما منعته قوات الداخلية المتواجدة في ملعب "بتروسبورت" وحاولت حماية الحكم شن "التوأم" هجومًا عنيفًا عليهم بالألفاظ الخارجة والشتائم في واقعة مؤسفة.

سلوك حسام حسن وشقيقه إبراهيم وهجومهم العنيف على أفراد الأمن وتوجيه الشتائم إليهم عقب المباراة، سلوك غير رياضي وبعيد تمامًا عن الأخلاق والأداب العامة، وذلك أمر اعتاد عليه "التوأم" في جميع مبارياتهم طوال مسيرتهم الكروية سواء كـ"لاعبين" أو بعد الاعتزال والاتجاه للعمل بالتدريب حيث لم تخلو أي مباراة يتواجد فيه الشقيقان "حسن" من الأزمات والمشاكل بإختلاف الأسباب.

ويجب على الدولة وإتحاد الكرة إتخاذ إجراءات صارمة وفرض عقوبات قاسية على الثنائي حسام وإبراهيم حسن بعد واقعة مباراة الأهلي وسموحة والهجوم الغير مبرر ضد قوات الداخلية التي لم تقم سوي بدورها في تأمين اللقاء وحماية الحكام من أي أذي من طرفي اللقاء.