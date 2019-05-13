رياضة | عاجل.. أول تعليق من رئيس الزمالك بعد رفع الكاف الإيقاف عنه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من رئيس الزمالك بعد رفع الكاف الإيقاف عنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رئيس نادي الزمالك عن الموقف النهائي لرفع الإيقاف عنه من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وتابع رئيس القلعة البيضاء في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"صدر قرار رسمي من الكاف برفع الإيقاف والأمر انتهى والحقيقة أنني لا أعرف السبب وراء إيقافي من الأساس".

وواصل :"عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق هو السبب في إيقافي والآن الجميع علم الحقيقة وأنني لم يصدر مني أي خطأ لذلك لم يتردد الاتحاد الافريقي في رفع الإيقاف عني بعدما تأكدوا من صحة موقفي".

وأكمل "لن أسافر في مباراة الذهاب بالمغرب بسبب ارتباطي بجلسات مجلس الشعب وسأكون متواجد في لقاء الإياب وتسليم الكأس للزمالك ان شاءالله".