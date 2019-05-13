رياضة | مانشستر يونايتد يصر على التعاقد مع نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصر على التعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصر النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن مانشستر يونايتد سيدخل بقوة في سباق التعاقد مع راكيتيتش من برشلونة بالرغم من التقارير التي تتحدث عن اقترابه من انتر ميلان الإيطالي.

وتابعت الصحيفة أن أولي سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد يصر على ضم راكيتيتش بسبب رحيل أندير هيريرا عن الفريق الإنجليزي ورغبة بول بوجبا في الرحيل نحو ريال مدريد في الصيف المقبل.