رياضة | النصر السعودي ينتظر الحسم لبحث معسكر البرتغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر السعودي ينتظر الحسم لبحث معسكر البرتغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في التوصل إلى اتفاق مع احد المختصين الرياضيين لإقامة معسكر في البرتغال مطلع يوليو المقبل.

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ويستعد فريق النصر لخوض مباراة مصيرية أمام فريق الباطن مساء الخميس القادم في الجولة الأخيرة لحسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، والذي يتربع على صدارة الترتيب فيه برصيد 67 نقطة .

وتعهد مجلس إدارة الفريق إلى فيتوريا المدير الفني بتوفير ما لا يقل عن 4 مباريات ودية للفريق خلال هذا المعسكر ، ومناقشة تفاصيله بعد انتهاء جولة الحسم .