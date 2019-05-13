رياضة | نجم ريال مدريد يعيش مستقبلا غامضا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يعيش مستقبلا غامضا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إيسكو، صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني يعيش مستقبلا غامضا مع الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية، إن مستقبل إيسكو قد يكون خارج ريال مدريد في الصيف المقبل لأنه لاعب مالاجا السابق لم يحسم قراره النهائي بخصوص مستقبله في سانتياجو برنابيو.

وأضافت الصحيفة أن زيدان يريد استمرار إيسكو مع ريال مدريد في الموسم المقبل لكن صاحب الرقم 22 حائر بين الرحيل والبقاء في مدريد.