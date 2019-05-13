رياضة | تعرف على حكم نهائي كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حكم نهائي كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم الكشف عن تعيين لوكا بانتي كحكم لموقعة مباراة نهائي كأس إيطاليا بين أتالانتا ولاتسيو يوم الأربعاء المقبل.

فاز لاتسيو بثمانية من أصل 27 مباراة فقط عندما كان الحكم البالغ من العمر 45 عامًا يتولى ادارة مباريات الفريق وفي الوقت نفسه ، كان أتالانتا أسوأ ، حيث حصل على أربعة انتصارات فقط من 16 محتملة.

مساعدو بانتي هم جيانلوكا مانجانييلو وفابيو ماريسكا وجورجيو بريتي وألفونسو مارازو وفار جيامباولو كالفاريسي.