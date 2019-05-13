انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر.. الدحيل يلحق بالسد إلى نهائي "أغلى الكؤوس" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 03:51 مساءً - ضرب نادي الدحيل موعداً نارياً مع غريمه السد في نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم؛ بفوزه على منافسه السيلية، في اللقاء الذي احتضنه استاد "جاسم بن حمد"، مساء الأحد، ضمن منافسات "المربع الذهبي".

ومن ثم سيتولى ناديا الدحيل والسد قص شريط افتتاح استاد الوكرة المونديالي، الخميس المقبل، حيث يتصارعان على لقب "أغلى الكؤوس"، تحت أنظار كوكبة من الشخصيات الرياضية الآسيوية والدولية.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، نفَّذ الدحيل ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالحائط الدفاعي ثم تهيأت أمام محمد مونتاري، الذي أودعها بسهولة في شباك السيلية، مع حلول الدقيقة السابعة.

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وعزز البرازيلي إدميسلون جونيور تقدُّم الدحيل بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ27، لينتهي الشوط الأول بتقدُّم رفاق القائد المغربي المهدي بن عطية بثنائية دون ردٍّ.

وعاد مونتاري لزيارة شباك "الشواهين" للمرة الثانية له شخصياً والثالثة لفريقه، وذلك في الدقيقة الـ64، مؤكداً عبور الدحيل إلى المباراة النهائية لـ"أغلى الكؤوس القطرية".

وكان السد قد تخطى عقبة الريان في كلاسيكو قطر بثنائية نظيفة، في المباراة التي عرفت خوض الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز مباراته الأخير في ملعب "الزعيم"، قبل اعتزاله اللعب بنهاية هذا الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن نادي السد يُعد أكثر الأندية فوزاً بالكأس الغالية برصيد 16 لقباً، مقابل 8 ألقاب للعربي، و7 للغرافة، و6 للريان، و4 للأهلي، ولقبين للدحيل و"نادي قطر"، ولقب وحيد لـ"أم صلال".