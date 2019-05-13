الكاف يقبل التماس رئيس الزمالك ويرفع الإيقاف عنه

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تحرير:كريم مليم ١٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
أحمد أحمد رئيس الكاف
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، قبل التماس رئيس الزمالك ويرفع الإيقاف عنه، ليحضر نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، والتي سيواجه خلالها أبناء ميت عقبة نهضة البركان المغربي، بعد أن تجاوز الزمالك النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي بفضل هدف الذهاب الذي سجله نجمه محمود عبد المنعم "كهربا"، وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 19 مايو في المغرب، فيما يقام لقاء الإياب على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية يوم 26 من نفس الشهر.
وكتب أحمد شوبير، اليوم الاثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الكاف يقبل التماس مرتضى منصور ويرفع الإيقاف عنه.. ورئيس الزمالك سيحضر نهائي الكونفيدرالية الإفريقية". الكاف يقبل التماس مرتضي منصور ويرفع الإيقاف عنه .. ورئيس الزمالك سيحضر نهائي الكونفيدرالية الأفريقية . — Ahmed
وكتب أحمد شوبير، اليوم الاثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الكاف يقبل التماس مرتضى منصور ويرفع الإيقاف عنه.. ورئيس الزمالك سيحضر نهائي الكونفيدرالية الإفريقية".— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial)
الكاف يقبل التماس مرتضي منصور ويرفع الإيقاف عنه .. ورئيس الزمالك سيحضر نهائي الكونفيدرالية الأفريقية .— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) May 13, 2019
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" إيقاف رئيس نادي الزمالك، لمدة عام كامل مع توقيع غرامة قدرها 40 ألف دولار، كما تم حرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم إداريا ورياضيًا، وأتى ذلك على خلفية تصريحاته التي هاجم فيها أحمد أحمد رئيس الكاف، وعمرو فهمي سكرتير الاتحاد (السابق).
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