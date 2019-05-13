صلاح يوجه رسالة جديدة لجماهير ليفربول

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تحرير:خالد الفوي ١٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
محمد صلاح
علق نجم المنتخب الوطني محمد صلاح على خسارة ليفربول أمس لقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي، وذلك على الرغم من المستوى الاستثنائي الذي قدمه الريدز طوال الموسم، وحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط يجمعه فريق ينهي الدوري في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، حيث أنهى مانشستر سيتي الموسم برصيد 98 نقطة ليتوج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، ويحرم ليفربول من الظفر باللقب الأول له منذ 29 عامًا وتحديدًا منذ عام 1990، واللقب الأول في عصر البريميرليج الذي بدأ في عام 1992.
وقال صلاح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشعر بالمرارة حاليًا، ولكن الموسم لم ينته بعد، أرغب في التوجه بالشكر لكل زملائي والمدربين والجماهير، وأطالب الجماهير بنقل أجواء ملعب الأنفيلد الرائعة إلى مدريد". It feels bittersweet now but the season isn’t over. I want to say
وقال صلاح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشعر بالمرارة حاليًا، ولكن الموسم لم ينته بعد، أرغب في التوجه بالشكر لكل زملائي والمدربين والجماهير، وأطالب الجماهير بنقل أجواء ملعب الأنفيلد الرائعة إلى مدريد".— Mohamed Salah (@MoSalah)
It feels bittersweet now but the season isn’t over. I want to say thank you to my teammates, coaches, and to the fans. And fans, please bring Anfield to Madrid. pic.twitter.com/VaWqs1YKDb— Mohamed Salah (@MoSalah) May 13, 2019
ويستعد ليفربول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل على ملعب واندا متروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، حيث يصطدم الليفر بنظيره توتنهام.
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