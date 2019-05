صلاح يوجه رسالة جديدة لجماهير ليفربول

وقال صلاح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشعر بالمرارة حاليًا، ولكن الموسم لم ينته بعد، أرغب في التوجه بالشكر لكل زملائي والمدربين والجماهير، وأطالب الجماهير بنقل أجواء ملعب الأنفيلد الرائعة إلى مدريد".

It feels bittersweet now but the season isn’t over. I want to say thank you to my teammates, coaches, and to the fans. And fans, please bring Anfield to Madrid. pic.twitter.com/VaWqs1YKDb