أجيري يصدم نجوم الأهلي والزمالك قبل كأس الأمم

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انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو بمدينة برج العرب؛ وخوض وديتين قبل المشاركة في كأس الأمم، بسبب بطولة الدوري الممتاز، ووصول الزمالك لنهائي كأس الكونفيدرالية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وحل المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا خلال الأسبوع الأول من يونيو في مدينة برج العرب؛ حيث سيخوض وديتين.

انطلاق معسكر الفراعنة خلال الأسبوع الأول من يونيو في مدينة برج العرب؛ وخوض وديتين قبل المشاركة في كأس الأمم، بسبب بطولة الدوري الممتاز، ووصول الزمالك لنهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث من المقرر أن يواجه الفارس الأبيض نهضة بركان المغربي، ذهابًا يوم 20 مايو الجاري، وإيابًا يوم 26 من نفس الشهر. المكسيكي

انطلاق معسكر الفراعنة خلال الأسبوع الأول من يونيو في مدينة برج العرب؛ وخوض وديتين قبل المشاركة في كأس الأمم، بسبب بطولة الدوري الممتاز، ووصول الزمالك لنهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث من المقرر أن يواجه الفارس الأبيض نهضة بركان المغربي، ذهابًا يوم 20 مايو الجاري، وإيابًا يوم 26 من نفس الشهر. المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، لم يُحدد حتى الآن عدد اللاعبين الذي سيوجدون معه خلال المعسكر ولكنه في الوقت نفسه استقر على 90% من قوام الفريق في ذهنه، كما أن الجهاز الفني للفراعنة دائمًا ما يردد أن الفرصة لانضمام أي لاعب لصفوف المنتخب مُتاحة فالقائمة لم تُحدد بعد. وعلمت «التحرير» من مصادر مطلعة داخل المنتخب الوطني أن صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، فرصته ضعيفة في الانضمام للفريق القومي في البطولة، خاصة أنه لا يشارك مع القلعة الحمراء، وأكد خافيير أجيري أن الأولوية لديه لضم لاعب مثل مصطفى محمد مهاجم طلائع الجيش، خاصة أنه يشارك مع فريقه، عكس صلاح محسن الذي يعد خارج حساباته في الوقت الحالي. وتابع بأن عبد الله جمعة، لاعب الزمالك من العناصر الرائعة في الجبهة اليسرى، لكن المنتخب ليس في حاجة للاعب لا يلعب في مركزه الأساسي، فالزمالك يلجأ لذلك لسد عجز يعاني منه الفريق في هذا الجانب، لكن المنتخب لديه لاعبون مركزهم الأصلي الظهير الأيسر. Advertisements كما أن الثنائي محمود عبد المنعم «كهربا» ويوسف إبراهيم «أوباما» نجمي نادي الزمالك، خارج حسابات الفراعنة في البطولة، وحسب المصادر فإن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفراعنة، نقل إلى خافيير أجيري، أن محمود عبد المنعم «كهربا»، تجاوز في حق الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة السابق خلال منافسات كأس العالم 2018 في روسيا. وتابعت المصادر أن يوسف إبراهيم «أوباما» تراجع مستواه بشكل كبير الفترة الأخيرة مع الزمالك، مما يجعله غير مؤهل للعب في المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة. في المقابل استقر خافيير أجيري، على ضم عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، ووليد سليمان لاعب الأهلي، لقائمة الفراعنة في البطولة، حيث أشاد أجيري بالمستوى الذي ظهر به السعيد مؤخرًا مع فريقه، كما أثنى على مستوى سليمان مع الأهلي قبل إصابته، مؤكدًا أنه في حالة استعادة اللاعب لمستواه في المباريات المقبلة سينضم للمنتخب. كما كشف مصدر بجهاز الفراعنة أن علي غزال المحترف بالدوري الكندي لن يكون ضمن صفوف المنتخب بأمم إفريقيا، في ظل الاعتماد على عمرو السولية وطارق حامد ومحمد النني، في وسط الملعب، وفي الوقت ذاته أشاد مدرب الفراعنة، برجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، حيث إنه يرى أن اللاعب يقدم أداءً جيدًا مع فريقه هذا الموسم، مؤكدًا أنه قد يكون ضمن قائمة المنتخب في كأس الأمم. مصدر بالجهاز الفني للفراعنة أكد أن كريم حافظ الظهير الأيسر لفريق قاسم باشا التركي فرصته ضعيفة جدًا في الانضمام للفريق القومي في كأس الأمم، حيث قال المصدر إن خافيير أجيري غير مقتنع بقدرات اللاعب، مفضلًا لاعبين مثل أيمن أشرف لاعب الأهلي أو أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز. كما يفاضل أجيري بين محمد عواد حارس الوحدة السعودي ومحمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، لضم أحدهما لقائمة الفراعنة في البطولة الإفريقية كحارس رابع، بعدما قرر ضم محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم جنش، ليكون الثلاثي هم قوام حراسة المرمى، بعد رفض فكرة ضم عصام الحضري.



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