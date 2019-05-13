ورطة في الزمالك قبل موقعة نهضة البركان

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كشف مصدر بالجهاز الطبي للزمالك أن الأشعة أثبتت إصابة عماد السيد بكسر وخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولى لليد، وسيجري جراحة الثلاثاء، لرد الخلع، وتثبيت الكسر بمسامير

تأكد غياب عماد السيد حارس مرمى نادي الزمالك، عن مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، أمام نهضة البركان المغربي، بسبب الإصابة، ويواجه الفارس الأبيض نهضة البركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية، بعد أن تجاوز النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي بفضل هدف الذهاب الذي سجله نجمه محمود عبد المنعم "كهربا"، وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 19 مايو في المغرب، فيما يقام لقاء الإياب على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية يوم 26 من نفس الشهر.

وكشف مصدر بالجهاز الطبي للزمالك أن الأشعة أثبتت إصابة الحارس بكسر وخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولى لليد، خلال لقاء الداخلية (الذي نجح خلاله الزمالك في الفوز بهدفين مقابل هدف، ليصعد الأبيض للمركز الثاني في الدوري برصيد 66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر، وتتبقى للأبيض مباراة مؤجلة)، وسيجري جراحة

وكشف مصدر بالجهاز الطبي للزمالك أن الأشعة أثبتت إصابة الحارس بكسر وخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولى لليد، خلال لقاء الداخلية (الذي نجح خلاله الزمالك في الفوز بهدفين مقابل هدف، ليصعد الأبيض للمركز الثاني في الدوري برصيد 66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر، وتتبقى للأبيض مباراة مؤجلة)، وسيجري جراحة الثلاثاء، لرد الخلع، وتثبيت الكسر بمسامير. الزمالك بات في ورطة حقيقية بعد أن تعرض مسبقًا لضربة موجعة، بعدما تأكد غياب حارسه الأساسي محمود جنش، للإيقاف، عن ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية، وجاء ذلك بعد تعرض جنش للطرد، خلال التعادل السلبي على ملعب النجم الساحلي، في إياب نصف نهائي البطولة. وكان الحكم قد رفع البطاقة الصفراء لجنش، متهما إياه بادعاء الإصابة، بعدما سقط الحارس طويلا على الأرض، عقب إحدى الكرات المشتركة، فيما بدا كأنه تعرض للإغماء، ودفع هذا الأمر الجهاز الفني للزمالك، لمطالبة الحارس البديل عماد السيد بإجراء الإحماء، تمهيدا للنزول، لكن جنش رفض الخروج من المباراة، وأصر على استكمال اللعب، بعد نحو 6 دقائق من توقف اللقاء. Advertisements وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، أخرج الحكم بطاقة صفراء أخرى لجنش، ثم الحمراء، بدعوى لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ليقف المهاجم عمر السعيد في المرمى بدلًا منه، حيث كان الزمالك قد استنفد جميع تبديلاته. وبعد ذلك قرر مجلس إدارة الزمالك التظلم ضد قرار طرد محمود عبد الرحيم "جنش"، وتقدم النادي بتظلم إلى اتحاد الكرة، لتحويله إلى كاف، يطلب فيه رفع الإيقاف عن الحارس، حيث أكد الزمالك خلال التظلم أن الحارس تحصل على الإنذار الثاني بدون وجه حق، وأن جنش لم يلمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، في اللعبة التي أدت لطرده. ورفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التظلم الذي تقدم به نادي الزمالك لرفع الإيقاف عن حارسه، وأخطر النادي الأبيض أن جنش سيتم إيقافه مباراة واحدة بسبب حصوله على الكارت الأحمر أمام النجم الساحلي، إثر إنذارين. وبذلك سيضطر الزمالك لإشراك الحارس الثالث عمر صلاح في اللقاء الذي سيقام يوم 19 من الشهر الجاري، ولن يكون هناك حارس على دكة البدلاء، في ظل إيقاف محمود عبد الرحيم "جنش"، إثر طرده في إياب نصف النهائي أمام النجم الساحلي. لتعيد تلك الواقعة ما حدث للنادي الأهلي خلال هذا الموسم، في أثناء خوضه غمار دوري أبطال إفريقيا، حيث أصيب الثنائي محمد الشناوي الحارس الأساسي، ثم أصيب أيضًا شريف إكرامي، ومن ثم حرس علي لطفى مرمى الفريق الأحمر. الزمالك سيواجه أيضًا مأزقًا قويًا قبل مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية، بسبب تهديد عدد كبير من اللاعبين بالغياب عن مواجهة الإياب في القاهرة، حيث سيكون هناك ثمانية لاعبين مهددون بالغياب عن موقعة الإياب في حالة الحصول على إنذار ثان منهم عماد السيد الذي تأكد غيابه. وإلى جانب عماد السيد كل من محمود علاء مدافع الفريق وحمدي النقاز الظهير الأيمن وطارق حامد لاعب الوسط ومعه كل من كهربا وإبراهيم حسن جناحي الفريق وأوباما صانع ألعاب الفريق ومعه عمر السعيد المهاجم.

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