انت الان تتابع رئيس لجنة الحكام يفتح النار على مسؤولي الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

عصام عبد الفتاح

قدم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، التهنئة للحكمين أمين عمر ومحمد الصباحي على ما وصفه بالأداء والإدارة الرائعة لمباراتي الأهلي وسموحة والداخلية والزمالك، وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركز مراد على إذاعة راديو هيتس: "كلا الحكمين أدارا باحترافية اللقاء الذي خول له وسط أجواء من الكراهية والتعصب ليس صادرة فقط من الجماهير بل من مسؤولي الأندية أنفسهم الذين لا يصلحون لأن يعملوا بالوسط الرياضي وسط هذه الأفعال والأقوال التي تصدر عنهم".

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وأضاف عبد الفتاح: "احتجبت عن الكلام منذ فترة وقررت الصمت لكن الأمور زادت عن الحد ولم يعد مقبولا السكوت بعد الآن، وأكرر التحكيم المصري يؤكد دائما أنه جيد وقوي، لكن العيب ليس فيه وإنما في تلك الأندية التي تهاجم قضاة الملاعب وتعلق عليهم ضريبة النتائج السئية فقط". وأكمل رئيس لجنة الحكام: "هل تعترضون على