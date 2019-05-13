رئيس لجنة الحكام يفتح النار على مسؤولي الأندية

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١٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
عصام عبد الفتاح
قدم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، التهنئة للحكمين أمين عمر ومحمد الصباحي على ما وصفه بالأداء والإدارة الرائعة لمباراتي الأهلي وسموحة والداخلية والزمالك، وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركز مراد على إذاعة راديو هيتس: "كلا الحكمين أدارا باحترافية اللقاء الذي خول له وسط أجواء من الكراهية والتعصب ليس صادرة فقط من الجماهير بل من مسؤولي الأندية أنفسهم الذين لا يصلحون لأن يعملوا بالوسط الرياضي وسط هذه الأفعال والأقوال التي تصدر عنهم".
وأضاف عبد الفتاح: "احتجبت عن الكلام منذ فترة وقررت الصمت لكن الأمور زادت عن الحد ولم يعد مقبولا السكوت بعد الآن، وأكرر التحكيم المصري يؤكد دائما أنه جيد وقوي، لكن العيب ليس فيه وإنما في تلك الأندية التي تهاجم قضاة الملاعب وتعلق عليهم ضريبة النتائج السئية فقط". وأكمل رئيس لجنة الحكام: "هل تعترضون على
وأكمل رئيس لجنة الحكام: "هل تعترضون على احتساب الوقت الضائع.. ألا تعلمون أن الوقت الفعلي للمباريات في الملاعب المصرية 30 دقيقة فقط !؟ والباقي وقت ضائع.. نحن لا نلعب في دوري إنجليزي هناك إصرار من الأجهزة الفنية واللاعبين على عدم غياب الكرة عن الملعب لثانية واحدة".
وواصل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "مباراة الأهلي بها 10 دقائق وقت بدل ضائع والزمالك كان هناك 12 دقيقة"، كما اعترف عبد الفتاح بوجود شك تسلل في هدف الداخلية لكنه أشاد ببقية القرارت التي اتخذها الصباحي في المباراة.
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