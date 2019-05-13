انت الان تتابع فرج عامر: أنا أهلاوي ولا أقبل أن يكون سموحة الضحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

فرج عامر

قال محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إنه وفريقه لم يشككوا في ذمة أي حكم مصري ولن يقبل بذلك، مشددا على أنه يرفض المزايدة عليه لأنه يمارس عمله تجاه فريقه بمنتهى الأمانة، وذلك بعد أن خطف فريق الأهلي فوزًا ثمينًا من نظيره سموحة، بهدف نظيف، جاء عن طريق جيرالدو، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 70 نقطة، في صدارة جدول ترتيب المسابقة، في المقابل واصل الفريق السكندري معاناته في صراع البقاء، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة.

وكتب رئيس سموحة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رفضنا جميع النصائح باستقدام حكام أجانب حتي لو لم نتحمل نفقاتها في مباراتنا السابقة مع الأهلي أو في أي مباراة قادمة لأننا لا ولن نشكك في ذمة أي حكم مصري نهائيًا، ونعلم أن الضغوط والتوتر هي من تصنع الأخطاء". وواصل عامر: "نظرية