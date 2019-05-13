مدرب الأهلي يتحدث عن المواجهات المصيرية فى الدوري

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١٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

الجهاز الفني للنادي الأهلي

قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق تجاوز مرحلة كبيرة من المحطات الصعبة في بطولة الدوري العام بعد الفوز على سموحة أمس الأول بهدف دون رد مؤكدًا أن هناك 4 مباريات لا تقل صعوبة عن المباريات الأخيره التي خاضها الفريق في بطولة الدوري، وأشار قمصان إلى أن جدول مسابقة الدوري العام هذا الموسم استثنائي وذلك من خلال النظر إلى ترتيب الفرق المهددة بالهبوط، وهو ما يزيد من صعوبة المباريات ورغبة جميع الفرق وقتالها من أجل إدراك الفوز أو التعادل.

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وواصل: "كل الفرق من حقها أن تقاتل في المباريات والنقطة أصبح ثمنها غال جدا في الأمتار الأخيرة من المسابقة"، وطالب قمصان بوجود اللعب النظيف في المباريات من خلال عدم التحايل من أى فريق لإضاعة وقت خاصة أن كرة القدم منافسة شريفة بين جميع الفرق. وأكد قمصان أن الفريق تجاوز عقبة صعبة بالفوز على سموحة والتركيز