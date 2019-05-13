انت الان تتابع مدرب الأهلي يتحدث عن المواجهات المصيرية فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
الجهاز الفني للنادي الأهلي
قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق تجاوز مرحلة كبيرة من المحطات الصعبة في بطولة الدوري العام بعد الفوز على سموحة أمس الأول بهدف دون رد مؤكدًا أن هناك 4 مباريات لا تقل صعوبة عن المباريات الأخيره التي خاضها الفريق في بطولة الدوري، وأشار قمصان إلى أن جدول مسابقة الدوري العام هذا الموسم استثنائي وذلك من خلال النظر إلى ترتيب الفرق المهددة بالهبوط، وهو ما يزيد من صعوبة المباريات ورغبة جميع الفرق وقتالها من أجل إدراك الفوز أو التعادل.
وواصل: "كل الفرق من حقها أن تقاتل في المباريات والنقطة أصبح ثمنها غال جدا في الأمتار الأخيرة من المسابقة"، وطالب قمصان بوجود اللعب النظيف في المباريات من خلال عدم التحايل من أى فريق لإضاعة وقت خاصة أن كرة القدم منافسة شريفة بين جميع الفرق. وأكد قمصان أن الفريق تجاوز عقبة صعبة بالفوز على سموحة والتركيز
وأكد قمصان أن الفريق تجاوز عقبة صعبة بالفوز على سموحة والتركيز أصبح منصبا على مباراة إنبي والتي لا تقل صعوبة عن المباريات الماضية، خاصة أن المنافس لم يحسم بقاءه بشكل رسمي ويسعى إلى تحقيق نتجية ايجابية.
وشدد على أن شائعات رحيل أي لاعب أو الجهاز الفني وما شابه ذلك لن تهز الفريق ولم تؤثر عليه، وأن الجميع على علم أن مثل هذه الشائعات هدفها الأول والأخير هو زعزعة استقرار الفريق والتأثير على مشواره وهو ما لم ولن يحدث خاصة أن الأهلي أمامه هدف وهو الفوز بالدوري.
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