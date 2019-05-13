شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن نجاح جراحة عماد السيد.. ويكشف مدة غيابه عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى عماد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جراحة في يده بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الداخلية أمس، والتي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري الممتاز، والتي فاز بها الزمالك بهدفين لهدف.
ووفقًا للموقع الرسمي للزمالك، أجرى الحارس الجراحة بعد إصابته بخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولى لليد وذلك بحضور محمد أسامة طبيب الفريق.
ومن المنتظر أن يغيب الحارس عن الفريق لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع.
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