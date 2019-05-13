شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لمواجهة الخميس.. جهاز الأهلي يشاهد ملخص لمباريات إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، مشاهدة ملخص لمباريات فريق إنبي قبل المباراة المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، ويجتمع الجهاز الفني مساء اليوم، لبدء التحضير لمواجهة إنبي ومشاهدة ملخص مباريات الفريق للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية.

وكان الأهلي قد حصل على رحة أمس بعد انتهاء مباراة سموحة والتي فاز بها الفريق بهدف جيرالدو، ليرفع الفريق رصيده إلى 70 نقطة ليحافظ على تصدر جدول الدوري.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي يوم الخميس المقبل، على ملعب بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة 30 في لمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.