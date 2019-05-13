شكرا لقرائتكم بتروجت ودجلة يستنجدان بالأجانب للهروب من الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من نادى بتروجت، يطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراته المقبلة فى الدورى أمام سموحة، ونفس الأمر لوادى دجلة، الذى طلب حكاما أجانب أمام حرس الحدود فى مباراة الدورى المقبلة.
ووافق اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، على طلب ناديى بتروجت ودجلة بشرط أن يسدد كلا منهما 25 ألف دولار لخزينة الجبلاية هى تكلفة استقدام الحكام الأجانب.
ويحتل بتروجت المركز السادس عشر، بينما يقبع سموحة فى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى، فيما يحتل دجلة المركز الثالث عشر أما حرس الحدود ففى المركز الرابع عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر بتروجت ودجلة يستنجدان بالأجانب للهروب من الهبوط... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.