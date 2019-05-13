شكرا لقرائتكم بتروجت ودجلة يستنجدان بالأجانب للهروب من الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من نادى بتروجت، يطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراته المقبلة فى الدورى أمام سموحة، ونفس الأمر لوادى دجلة، الذى طلب حكاما أجانب أمام حرس الحدود فى مباراة الدورى المقبلة.

ووافق اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، على طلب ناديى بتروجت ودجلة بشرط أن يسدد كلا منهما 25 ألف دولار لخزينة الجبلاية هى تكلفة استقدام الحكام الأجانب.

ويحتل بتروجت المركز السادس عشر، بينما يقبع سموحة فى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى، فيما يحتل دجلة المركز الثالث عشر أما حرس الحدود ففى المركز الرابع عشر.