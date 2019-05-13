شكرا لقرائتكم العروض تنهال على أحمد عادل عبد المنعم والقرار خلال أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
بدأ أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة، فى دراسة كافة العروض التى وصلته لتقييمها جيدا وتحديد وجهته النهائية سواء بالرحيل أو البقاء.
وانهالت عروض على حارس المقاصة قبل نهاية الموسم الجارى، حيث يعيش فى أافضل حالاته، وسيقرر عادل وجهته المقبلة إما بالاستمرار مع ناديه الحالى أو الرحيل لإحدى الأندية الراغبة فى التعاقد معه .
ويرتدى عادل عبد المنعم قفاز الإجادة والتألق منذ قدومه خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية قادما من الأهلى فى بيع نهائى، ويتبقى له موسمين فى عقده مع الفريق الفيومى.
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