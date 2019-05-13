شكرا لقرائتكم جراحة فى يد عماد السيد تبعده أكثر من شهر عن الملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب الحارس عماد السيد حارس الزمالك، عن الفريق لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع، بعدما أجرى جراحة في يده إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه مع الداخلية أمس بالجولة 32 بالدوري الممتاز . وأصيب حارس الزمالك بخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولى لليد، وأجرى على غثرها الجراحة بحضور محمد أسامة طبيب الفريق. Advertisements وفازالزمالك على الداخلية بهدفين لهدف، وتصدى الحارس لضربة جزاء أصيب على إثرها.

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