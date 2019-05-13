شكرا لقرائتكم عصام الحضري: "أعشق البط من إيد أم ياسين"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عصام الحضري حارس مرمى فريق النجوم والحارس الدولي المخضرم أنه من عشاق البط مضيفا انه لا يفضل اكله من اي مكان سوى في المنزل قائلا : " مبحبش غير البط اللي من ايدين ام ياسين"
ويعد عصام الحضري من أكثر اللاعبين الذين حصدوا ألقاب محلية وقارية حيث حصد 38 لقب و 6 انجازات علي المستوي الشخصي لم يسبقه حارس مرمى من قبل، ويعد أكثر حراس مرمى منتخب مصر مشاركة في المباريات الدولية برصيد أكثر من 153 مباراة ، وهو أكبر لاعب سناً شارك في مباراة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية. في يونيو 2018 وبكأس العالم روسيا 2018
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