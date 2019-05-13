شكرا لقرائتكم صحيفة برتغالية: إدواردو أجل فرحة فيتوريا ببطولته الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لامت الصحف والمواقع البرتغالية، البرازيلي كارلوس إدواردو، لتأجيله حسم لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للنصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

وكتب موقع "أسود الأطلس": المهاجم المغربي كسر رقماً قياسياً ليكون أول لاعب يسجل في 12 مباراة متتالية متجاوزاً الأرجنتيني ويسلي لوبيز مهاجم الهلال السابق.

وأضاف: مهاجم أولمبيك أسفي السابق هو الوحيد الذي استطاع تسجيل أربع رباعيات "سوبر هاتريك" في موسم واحد. ويتصدر حمدالله ترتيب الهدافين برصيد 32، وفي حال وصل إلى 33 سيعادل حمزة إدريس الذي حافظ على رقمه 18 عاماً.

وتابع موقع "سوكروز" الخاص بالأستراليين، فريق ديجينك، وكتب: النتيجة أجلت حسم سباق اللقب للجولة الأخيرة، النصر فاز بثلاثية بفضل حمدالله، فيما واصل رفاق ديجنيك ملاحقة الغريم بفارق نقطة واحدة، مع تبقي مباراة واحدة لكليهما، ويجب على الهلال الفوز على الشباب، ثالث الترتيب، وتمنى تعثر النصر أمام الباطن الهابط، ليتمكنوا من الفوز بالبطولة لثالث مرة على التوالي.

وأبدت الصحف البرتغالية كـ"أبولا" و"زيرو زيرو" استياءها من عدم حسم النصر للقب بقيادة فيتوريا، إذ كتب الأول: روي فيتوريا يفوز ولكن لم يحتفل بعد، نصر فيتوريا ذهب إلى الحزم وفاز بثلاثية بفضل عبدالرزاق حمدالله، وسينتظر النصر الجولة الأخيرة للاحتفال باللقب بعدما فاز الهلال على الاتفاق. وسيلعب النصر أمام الباطن، الذي هبط مسبقا، فيما سيلعب الهلال، فريق جورجي جيسوس السابق، مع الشباب، صاحب المركز الثالث.

فيما كتب موقع "زيرو زيرو": هاتريك.. فوز.. ولكن حتى الآن لا احتفال.. اللوم يذهب لكارلوس إدواردو. بهاتريك حمدالله، والذي سجل 43 هدفا في 31 مباراة.. نصر فيتوريا هزم الحزم 3 – صفر.. وكان من المفترض أن يحتفل باللقب، إلا أن الهلال، فريق جيسوس السابق، هزم الاتفاق بهدف كارلوس إدواردو، لاعب بورتو السابق، لهذا السبب سيتأجل الحسم حتى الجولة الأخيرة. ولامت الصحيفة إدواردو لتسجيله هدف الهلال على الاتفاق وتأخير تتويج مواطنها فيتوريا.

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وامتدح موقع "لا تيرسيرا" المدرب سييرا وفيلانويفا بعد بقاء الاتحاد في دوري المحترفين رسمياً: ساهم فيلانويفا بهدفين وصناعة، لاعبو خوزيه لويس سييرا فازوا 6 – 2 على الفتح وأكدوا بقاء الفريق في دوري المحترفين بشكل رسمي.

وزاد الموقع: لاعب الوسط التشيلي كان حاسما في هجوم الاتحاد، سجل الهدف الثاني والرابع، وصنع الهدف الخامس، وبهذه النتيجة ضمن الاتحاد بقيادة "الكوتو" سييرا بقاءهم في البطولة.

وواصل التشيليون مديح ثنائي الاتحاد، إذ كتب موقع "CDF": فيلانويفا تألق بثنائية وسييرا أكمل المهمة، الاتحاد اكتسح الفتح بسداسية وضمن بقاءه في المحترفين، ففي شهر مارس عاد سييرا للاتحاد ونجح في إبعادهم عن مراكز الهبوط كما استطاع فيلانويفا الملقب بـ"الأناناس"، تسجيل هدفين وصناعة واحد.

وعنون موقع "سبورتسكي" الكرواتي "ليلة صربية في السعودية.. بريوفيتش ويوفانوفيتش يسجلان 5 أهداف، بريوفيتش سجل ثلاثية، كما سجل ساشا يوفانوفيتش ثنائية". فيما كتب "كورير" الصربي لا وقت للراحة عند بريوفيتش، ممثل صربيا يكتسح الفتح.

وأضاف: تألق بريوفيتش عندما استضاف الاتحاد نظيره الفتح، وهزمه بسداسية.. وفي المقابل، صربي آخر سجل هدفين للفريق الخاسر، ساشا يوفانوفيتش.

وواصل الاتحاد الصربي لكرة القدم، الإِشادة بمهاجم المنتخب الأول وكتب عبر صفحته الرسمية في "تويتر": بريوفيتش يسجل ثلاثية في فوز الاتحاد على الفتح 6 – 2.