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10 مواسم حوّلت سيتي إلى أكثر أندية إنجلترا تتويجاً بالألقاب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح مانشستر سيتي أكثر الأندية المتوجة بالألقاب في إنجلترا خلال العقد الأخير، وذلك بعدما انتقلت ملكيته إلى شركة سيتي فوتبول غروب المملوكة للشيخ منصور بن زايد.

ومنذ انتقال ملكية النادي الشمالي، بدأ بالتقدم نحو مراكز المقدمة، وبعد عام من عملية البيع شارك في الدوري الأوروبي عام 2010-2011، وبعدها وقع مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، والأخير قاد الفريق إلى لقب كأس الاتحاد والحلول ثالثاً في الترتيب، أما موسم 2011-2012 فشهد تتويج الفريق بلقب .

ومع ارتفاع مستوى التطلعات، تمكنت إدارة النادي من التوقيع مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إضافة لاستقطاب نخبة من نجوم الكرة العالمية، وفي عهد المدرب الشهير، تمكن الأزرق من إحراز الدوري مرتين متتاليتين، لأول مرة في تاريخ النادي، إضافة لكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة وكأس الدرع الخيرية.

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